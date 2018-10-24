В Воронеже голый мужчина разгуливал по улице между маршруток
Похождения сняли на видео
Голый мужик смело пересекал проезжую часть дороги.Фото: кадр с видео
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В соцсетях гуляет видео совершенно голого мужчины. Видимо, не окончательно потерявший стыд пешеход (все-таки прикрывал причинное место) разгуливал по разделительной полосе. Мимо проносились маршруты. Дело происходило на Ленинском проспекте. Ильич бы такой обнаженки не одобрил!
В комментариях, помимо стандартных, типа «крыша едет не спеша», есть и более оригинальный. Антон Белясиков считает, что это Терминатор, посланный на помощь Джону Коннору. Что ж, надеемся, что второй киборг, который жидкий, теперь не натворит бед.
Воронеж. Голый мужик на Ленинском проспекте.