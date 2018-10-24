В Воронеже голый мужчина разгуливал по улице между маршруток

СЕГОДНЯ 10:33 2018-10-24T10:33:12+03:00

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В соцсетях гуляет видео совершенно голого мужчины. Видимо, не окончательно потерявший стыд пешеход (все-таки прикрывал причинное место) разгуливал по разделительной полосе. Мимо проносились маршруты. Дело происходило на Ленинском проспекте. Ильич бы такой обнаженки не одобрил!

В комментариях, помимо стандартных, типа «крыша едет не спеша», есть и более оригинальный. Антон Белясиков считает, что это Терминатор, посланный на помощь Джону Коннору. Что ж, надеемся, что второй киборг, который жидкий, теперь не натворит бед.