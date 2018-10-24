До 2 ноября запретят парковаться у Воронежского концертного зала
Есть две новости - хорошая и плохая. Начнем с хорошей.
Городские власти побеспокоились о детях. Дело в том, что в Воронежском концертном зале стартует IV театральный фестиваль «Маршак». Его спектакли рассчитаны как раз на ребятишек. А чтобы привлечь внимание современной детворы, требуется немало реквизита. Его будут подвозить на грузовиках. А в этом месте горожане любят оставлять свои машины.
Вот тут-то мы подобрались к плохой новости для водителей, привыкших парковаться возле Воронежского концертного зала. Теперь на проезде к нему запретили бросать машины аж до 6.00 2 ноября. В то же время пешеходы смогут свободнее проходить в этом месте. Так что у медали и здесь две стороны.