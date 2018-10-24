Воронежский олимпийский чемпион по брейк-дансу встретился с руководством и студентами ВГТУ

СЕГОДНЯ 09:57 2018-10-24T10:01:59+03:00

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23 октября олимпийский чемпион по брейк-дансу Сергей Чернышев встретился с руководством Воронежского опорного университета, а также с преподавателями и студентами вуза. Дело в том, что первый в истории Олимпийских игр чемпионом по брейк-дансу учится сейчас на первом курсе строительного факультета ВГТУ.

Во время беседы спортсмен подробно рассказал о том, как начал заниматься танцами:

- Увлекаться брейк-дансом я начал благодаря моему отцу, который является одним из основателей брейк-данс-движения в Воронеже. В конце 90-х у него занималось почти 200 учеников. Мама же всегда хотела видеть меня олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике. Наверное, именно поэтому я с 4 лет стал заниматься этим видом спорта. В 9 лет под руководством отца я впервые попробовал брейк. Мне понравилось, и я продолжаю танцевать до сих пор. Папа остается моим главным наставником и сегодня, - рассказал Сергей.

фото: пресс-служба ВГТУ.

Также молодой человек поделилися впечатлениями о самом олимпийском турнире:

- В полуфинале я попал на своего главного соперника и конкурента - японца Накари Шигеюки. В финале я чувствовал себя более уверенно и довольно легко переиграл француза Мартина. Одержав победу, я не мог поверить в то, что случилось, пока не поговорил с родителями. Отец был со мной в Аргентине, а мама в этот момент находилась в Воронеже. Полное осознание того, что завоевал первую олимпийскую медаль в брейк-дансе, пришло после. Я очень рад, что являюсь сейчас участником непобедимой сборной России. Наши спортсмены забрали с собой одну четвертую от общего количества медалей, разыгранных на Олимпиаде, - добавил Сергей.

Коснулись во время встречи и вопросов обучения. Олимпийский чемпион признался, что его уровень владения английским языком недостаточно высок для свободного общения за границей. В связи с чем ректор ВГТУ Сергей Колодяжный поручил кафедре иностранных языков подготовить в ближайшее время для спортсмена ускоренный курс изучения английского.