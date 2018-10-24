2018-10-24T09:52:36+03:00
Общество

В Воронеже синоптики объявили о желтом уровне опасности погоды

Метеорологи прогнозируют дождь и сильный ветер
Юрий КОЗЛОВ
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Центральное Черноземье попало в желтую зону.Центральное Черноземье попало в желтую зону.Фото: Гидрометцентр.
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В Гидрометцентре России предупредили о желтом уровне опасности погоды в ближайшие сутки в Воронежской области – ожидают сильный дождь и ветер. Переводя на русских язык, можно сказать, что природные катаклизмы потенциально могут наделать бед в нашем регионе. Причем такая же желтая опасность есть и в соседних Липецкой, Белгородской и Тамбовской областях.

Действительно, погоду в ближайшие два дня обещают весьма пакостную. В четверг, 25 октября, прогнозируют проливной дождь и ночью, и днем при +7…+8 градусах тепла. А в ночь на 26 октября и вовсе может пойти снег с дождем. При том, что ночью будет +2 градуса, белого покрова на улицах, конечно, не будет. От этого погода будет казаться еще более противной утром.

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