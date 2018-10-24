2018-10-24T09:37:31+03:00
Общество

В Воронеже в 2019 году появятся «умные» остановки

На первом этапе реализации проекта планируют оборудовать семь подобных объектов
Юрий КОЗЛОВ
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Так будет выглядеть "умная" остановка.Так будет выглядеть "умная" остановка.Фото: предоставлено мэрией Воронежа.
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В мэрии Воронежа анонсировали создание сети «умных» остановок общественного транспорта. На них будут размещены информационные табло с интерактивом, карты движения маршруток. Там даже можно будет зарядить сотовый телефон. Всю «умную» начинку планируют встроить в каркас остановки – в то место, где будет размещена реклама.

Делать остановки будут из металла с матовым покрытием. Информация для брезгливых горожан – бомжам будет неудобно спать на скамейках новых павильонов, где вы будете ждать маршрутки. Просто улечься там будет трудновато – их разделят подлокотниками.

Проект планируют начать реализовывать в 2019 году. При этом финансировать работы собираются за счет частного инвестора, которого определят на аукционе.

Первые семь «умных» остановок могут появиться уже летом будущего года по следующим адресам (их название не всегда совпадают с фактическими адресами – Ред.) :

«Гостиница» (пл. Генерала Черняховского, 1к по ул. Кольцовской);

«улица Плехановская» (ул. Кольцовская, 52);

«улица Куцыгина» (ул. Кирова, 6);

«улица Кирова» (ул. Кирова, 11);

«улица Брусилова» (Ленинский пр-т, 96А);

«Максимир» (Ленинский пр-т, 174п);

«Березовая Роща».

На втором этапе реализации этой идеи планируют оборудовать еще 23 таких остановки.

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