Воронежцы отметят День водителя автомобильным флешмобом

СЕГОДНЯ 08:34 2018-10-24T08:34:38+03:00

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В группе «Местоположение ДПС Воронеж: Перезагрузка» приглашают всех желающих водителей поучаствовать в новой акции. На этот раз композицию из машин на парковке Сити - парка «Град» у заправки «Лукойла» собираются сделать в честь Дня водителя, который отмечают в воскресенье, 28 октября. Повод забыть о проблемах с платными парковками и почувствовать себя творцами! Сбор всех желающих намечен на 20.00 26 октября.

Напомним, активисты, придумывающие «автодвижухи», отмечаются креативом уже не в первый раз. С Новым годом они поздравляли воронежцев грандиозной снежинкой из машин, потом собирали из авто силуэт баркалона «Меркурий», который тогда едва спасли от окончательного разрушения. А Михаил Шуфутинский наверняка порадовался, если узнал, что 3 сентября в честь его суперхита воронежские поклонники выложили из машин портрет знаменитого исполнителя шансона.