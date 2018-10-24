2018-10-24T07:14:57+03:00
Общество

На воронежских платных парковках ущемляют права инвалидов

В специальных зонах для людей с ограниченными возможностями паркуются автохамы
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Воронеже на платных парковках ущемляют права инвалидов. Они зачастую не могут припарковать машину, чтобы воспользоваться услугами социальных и медицинских учреждений. А дело все в том, что в специальных зонах для людей с ограниченными возможностями паркуются автохамы. Об этом сообщили активисты ОНФ во вторник, 23 октября.

По закону, инвалиды I, II и III групп и их законные представители имеют право оставлять личный транспорт на платных парковках бесплатно.

- Однако сделать это можно лишь в специальных зонах для инвалидов. Если я поставлю машину на обычное место, то обязан оплатить его в общем порядке или рискую попасть под штраф. Но для людей с ограниченными возможностями здоровья выделено всего 10% платных парковочных мест. Это 600 из 6 тысяч. Их занимают «автохамы» без знака «Инвалид», поэтому я не могу попасть в больницу, регулярное посещение которой жизненно необходимо, – пожаловался инвалид I группы Григорий Мелехов.

Активисты действительно обнаружили на специальных местах парковок машины без знака «Инвалид». Их владельцев не пугает штраф в 5 тысяч рублей, потому что его могут выписать только сотрудники ГИБДД. Но у автоинспекции нет достаточного количества людей, которые бы регулярно контролировали процесс. Поэтому проблема остается нерешенной.

Общественники предлагают сделать возможность для инвалидов парковать свои машины на любых местах бесплатно. Тогда они смогут пользоваться своими льготами в полной мере.

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