Воронежцев позабавила девушка, выгуливающая свой утюг

СЕГОДНЯ 06:46 2018-10-24T06:55:31+03:00

Местную жительницу с необычным «питомцем» заметили у одного из торговых центров [видео]

Изменить размер текста: A A

Воронежцев позабавила девушка, выгуливающая «необычного» питомца. Местную жительницу заметили возле одного из торговых центров в Северном микрорайоне с утюгом. Да,да, вы не ослышались. С утюгом. Видеозапись горожане выложили в популярную группу в соцсети во вторник, 23 октября.

На кадрах видно, как невысокая девушка в розовом пуховике с рюкзаком тянет за собой на длинном шнуре утюг.

В комментариях воронежцы рассказали, что уже не первый раз видят такую картину, и даже выяснили, что у «питомца» есть имя - его зовут Арчибальд.

Некоторые горожане вспомнили также про знаменитый советский мультфильм «Варежка».

- Вот к чему приводит запрет родителей на то, чтобы в доме было животное, - написала местная жительница.