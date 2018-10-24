2018-10-24T00:47:46+03:00
Звезды

В Воронеже Григорий Антипенко и Татьяна Арнтгольц сыграют любовь на качелях

Звезды привезут антрепризный спектакль
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Звезды сериалов Татьяна Арнтгольц и Григорий Антипенко сыграют воронежцам постановку "Двое на качелях". Это история любви двух одиноких людей, хватающихся за случайное знакомство, как утопающий за соломинку. Они настолько разные, что невольно возникает вопрос: смогут ли эти двое быть вместе, несмотря на печальный опыт своих прошлых отношений?

Гитель занимается танцами, мучается от язвенной болезни, ведет довольно фривольный образ жизни, у нее практически нет денег. Джерри - молодой амбициозный адвокат, остро переживающий развод с женой. Одна нечаянная встреча перерастает в свидание…

Спектакль пройдет в ВКЗ 13 ноября в 19.00 (12+).

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