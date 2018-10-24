В Воронеже студентов ВГУ эвакуировали из общежития из-за подозрительной сумки

СЕГОДНЯ 00:16 2018-10-24T00:16:46+03:00

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У студентов ВГУ, живущих в общежитии №7 на улице Хользунова, 40 а, выдалась неспокойная ночка. Как рассказали сами ребята, около десяти часов вечера вахтер по голосовой связи попросила хозяина сумки, которую оставили в конце коридора на седьмом этаже, спуститься вниз. В обратном случае - обещали вызвать ФСБ.

- Видимо, никто не придал этому значения. Прошел час, и неожиданно приехала команда ГРУ. Начали бегать по этажам. Постучали по дверям комнат и сказали, чтобы мы выходили на улицу, - рассказывает студентка Вика. - Но мы на шестом этаже проснулись только из-за общего шума вокруг. Звукового сигнала об эвакуации не было.

Сумка, из-за которой произошла эвакуация.Фото: Юлия ДИДЕНКО

Фото: Юлия ДИДЕНКО

В итоге к половине двенадцатого все студенты - большинство в пижамах и верхней одежде -оказались на улице. А это по словам очевидцев, человек двести. Минут через 20 к осмотру помещения присоединились сотрудники МЧС. Оказалось, что в сумке были просто вещи. И уже в начале первого замерзших студентов начали запускать обратно в общежитие.