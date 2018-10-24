Маргулис и Романов приглашают воронежцев в "Группу выходного дня"

СЕГОДНЯ 00:06 2018-10-24T00:06:51+03:00

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11 ноября воронежцев ждет «Группа выходного дня». Атмосферу беззаботности в воскресный вечер зрителям создаст творческий тандем Алексея Романова и Евгения Маргулиса. В сотворчестве они уже давно: познакомились в 1975-м в «Машине времени», через несколько лет создали группу «Воскресение», где Маргулис, покидая и возвращаясь в состав, в общей сложности играл более 10 лет. В 2018-м свой музыкальный союз они назвали «Группа выходного дня». В непринужденной атмосфере воскресного вечера Маргулис и Романов сыграют любимые многими поколениями «Кто виноват», «Шанхай блюз», «Мой друг лучше всех играет блюз» и другие знаковые хиты.

Выступление пройдет в ВКЗ 11 ноября в 19.00 (16+).