2018-10-23T23:17:15+03:00
Звезды

Воронежцам покажут картины Николая Рериха

Выставка работ творца откроется в ВГУ
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

С 24 октября воронежцы смогут увидеть наследие одного из самых загадочных художников Николая Рериха. Ученый, философ и общественный деятель был творчески разносторонен: после него осталось более 7000 художественных произведений - образцы монументального и прикладного искусства, тематические серии картин (славянская, гималайская, пророческая, «Святые», «Знамена Востока»), эскизы костюмов, мебели, вышивки.

Выставка «Неизвестный Рерих» познакомит интересующихся с работами творца.

Экспозицию можно посмотреть бесплатно до 2 ноября в холле 3-го этажа главного корпуса ВГУ (Университетская пл.,1). Экскурсии будут проводиться по будням с 9.00 до 17.00.

.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24