Воронежцам покажут картины Николая Рериха

23 Окт. 23:16 2018-10-23T23:17:15+03:00

Изменить размер текста: A A

С 24 октября воронежцы смогут увидеть наследие одного из самых загадочных художников Николая Рериха. Ученый, философ и общественный деятель был творчески разносторонен: после него осталось более 7000 художественных произведений - образцы монументального и прикладного искусства, тематические серии картин (славянская, гималайская, пророческая, «Святые», «Знамена Востока»), эскизы костюмов, мебели, вышивки.

Выставка «Неизвестный Рерих» познакомит интересующихся с работами творца.

Экспозицию можно посмотреть бесплатно до 2 ноября в холле 3-го этажа главного корпуса ВГУ (Университетская пл.,1). Экскурсии будут проводиться по будням с 9.00 до 17.00.

.