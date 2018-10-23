"Воронежская горэлектросеть" превратилась в акционерное общество

СЕГОДНЯ 19:40 2018-10-23T19:40:34+03:00

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В нашем городе одним муниципальным предприятием меньше. "Воронежскую горэлектросеть" превратили в акционерное общество. Единственный владелец, как и ранее, - администрация города. Уставный капитал общества - 3,1 млрд рублей. Гендиректором остался депутат Гордумы Руслан Кочетов. Цель акционирования - последующая продажа.

Летом этого года муниципальное предприятие вместе с "Воронежтеплосетью" набрало до 90% от всех долгов организаций, которые находятся в ведении городской администрации. Губернатор Александр Гусев поручил проработать вариант покупки акций областным правительством и пообещал не допустить "ситуации, когда по низкой цене пакет акций может уйти покупателю".