Гранату, снаряд и мину взорвали в Воронежской области

СЕГОДНЯ 19:24 2018-10-23T19:25:15+03:00

Изменить размер текста: A A

23 октября в МЧС поступил звонок из администрации Острогожского района. Там во время земляных работ нашли три подозрительных предмета. Специалисты аварийно-спасательной службы выяснили, что это боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Опасными находками оказались артиллерийский снаряд, минометная мина и ручная граната.

Весь этот арсенал изъяли и отвезли на специальную плошадку недалеко от села Сторожевое. Там боеприпасы взорвали.

В МЧС напоминают: если вы нашли подозрительный предмет, отметьте место обнаружения и уведите людей подальше. Не вздумайте бросать боеприпас в воду или переносить его с места на место, каким бы ржавым и старым он не выглядел.