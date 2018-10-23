В Воронежской области раз за разом обкрадывали один и тот же дом

СЕГОДНЯ 18:53 2018-10-23T18:54:06+03:00

Воришка забрался в него как минимум три раза

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40-летнего житель Рязанской области набедокурил в Павловском районе Воронежской области. Мужчину обвиняют в целой серии краж из строящегося частного дома.

Выяснилось, что наш герой раз за разом залезал на стройку и воровал оттуда то комплект для монтажа теплого пола, то углошлифовальную машину, то разнообразные строительные материалы. Потом мужчина исчез, но полицейские о нем не забыли. Гражданина задержали аж в Тульской области.

- Мужчину заключили под стражу, так как он имел непогашенные судимости за аналогичные кражи, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Обвиняемый полностью признал свою вину.

Мужчине назначили четыре года заключения в колонии строгого режима.