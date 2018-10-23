В Воронежской области раз за разом обкрадывали один и тот же дом
40-летнего житель Рязанской области набедокурил в Павловском районе Воронежской области. Мужчину обвиняют в целой серии краж из строящегося частного дома.
Выяснилось, что наш герой раз за разом залезал на стройку и воровал оттуда то комплект для монтажа теплого пола, то углошлифовальную машину, то разнообразные строительные материалы. Потом мужчина исчез, но полицейские о нем не забыли. Гражданина задержали аж в Тульской области.
- Мужчину заключили под стражу, так как он имел непогашенные судимости за аналогичные кражи, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Обвиняемый полностью признал свою вину.
Мужчине назначили четыре года заключения в колонии строгого режима.