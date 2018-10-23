2018-10-23T18:05:50+03:00
Авто

Нужно ли воронежским автомобилистам клеить знак "Шипы"

Оказывается, штраф за его отсутствие по-прежнему действует
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Отправлять эту наклейку в урну - преждевременный шагОтправлять эту наклейку в урну - преждевременный шагФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Летом все обсуждали отмену знака "Шипы". Все началось с заявлений начальника ГИБДД России Михаила Черникова: он назвал штрафы за отсутствие знака "дурью". Оказывается, с тех пор мало что изменилось. МВД приготовило поправки в ПДД по отмене знака, но предложение пока не приняли.

- Нет никакого нормативного документа, который бы отменял этот знак. Более того, штраф тоже продолжает действовать, - рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

Тему бесконечных изменений в правилах дорожного движения ранее мы обсуждали с Николаем Киселевым, председателем Воронежского отделения межрегионального общественного движения «Комитет по защите прав автомобилистов». Эксперт подчеркнул:

- Много лет подряд гну одну линию. Ребята, надо на чем-то одном остановиться. Нельзя бесконечно - буквально каждый месяц - "дербанить" кодекс об административных правонарушениях и правила дорожного движения. Правовая чехарда создает нездоровую психологическую обстановку на дороге. Водитель чувствует себя неуверенно. Инспектор получает психологическое превосходство. "Вы вот это вот нарушили", - может сказать гаишник. А водитель начнет сомневаться - быть может, и правда нарушил?

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