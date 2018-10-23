2018-10-23T17:56:38+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» подписал контракты с двумя новичками из КХЛ и Румынии

Состав «ураганных» пополнили защитник Алексей Васильченко и нападающий Игорь Мирнов
Юрий КОЗЛОВ
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Игорь Мирнов.Игорь Мирнов.Фото: с сайта ХК «Буран»
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«Буран» заключил контракты с двумя опытными игроками.

Внести свежую струю в нападение призван 34-летний Игорь Мирнов. У него также богатый опыт выступлений в КХЛ за команды «Металлург» (Магнитогорск), «Атлант» (Мытищи), ХК МВД (Балашиха), «Сибирь» (Новосибирск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Ак Барс» (Казань), «Трактор» (Челябинск), «Спартак» (Москва). В 532 матчах в элитной лиге Мирнов набрал 285 очков (135 голов + 150 результативных передач).

Защиту должен укрепить 37-летний Алексей Васильченко. Он выступал за сборную Казахстана и несколько клубов КХЛ: «Барыс» (Астана), «Трактор» (Челябинск), «Югра» (Ханты-Мансийск), «Металлург» (Новокузнецк). Всего в Континентальной хоккейной лиге Васильченко провел 428 матчей, в которых набрал 53 очка (12 голов + 41 результативная передача). В последнее время Алексей играл в румынском клубе «Георгени».

Алексей Васильченко. Фото: с сайта ХК «Буран»

Алексей Васильченко.Фото: с сайта ХК «Буран»

Фото: с сайта ХК «Буран»

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