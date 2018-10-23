Воронежскую "твердую воду" включили в десятку лучших изобретений

СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-23T17:30:38+03:00

Идея ученых ВГУ расположилась рядом с мороженым для похудения и жидким янтарем

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"Твердая вода", созданная учеными ВГУ, попала в список лучших изобретений россиян за последние 10 лет. Хит-парад опубликовал информационный портал New Inform.

Изобретение воронежцев представляет собой небольшие гранулы, которые при смешивании с водой увеличиваются в сотню раз. Это свойство поможет сэкономить немалые деньги в сельском хозяйстве . Всего килограмм "твердой" воды впитает 500 литров обычной! Кроме того, гранулы не боятся низких температур.

В число других российских изобретений, отмеченных порталом, вошли жидкий янтарь, мороженое для похудения, бесконечная флешка и крупнейший в мире синтетический бриллиант.