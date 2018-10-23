Воронежская область получит на поддержку демографии 21,5 миллиарда рублей
Средства пойдут на строительство социальных учреждений, детских садов и спортивных объектов
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Об этом стало известно в рамках еженедельного оперативного совещания в правительстве области, которое провел в минувший понедельник, 22 октября, губернатор Александр Гусев.
О ходе подготовки региональной составляющей национального проекта «Демография» доложила руководитель департамента социальной защиты области Ольга Сергеева.