2018-10-23T17:13:14+03:00
Общество

Воронежская область получит на поддержку демографии 21,5 миллиарда рублей

Средства пойдут на строительство социальных учреждений, детских садов и спортивных объектов
Татьяна МИСТЮКОВА
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Об этом стало известно в рамках еженедельного оперативного совещания в правительстве области, которое провел в минувший понедельник, 22 октября, губернатор Александр Гусев.

О ходе подготовки региональной составляющей национального проекта «Демография» доложила руководитель департамента социальной защиты области Ольга Сергеева.

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