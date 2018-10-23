Для воронежских школьников проведут мастер-класс по макаронному сопромату

СЕГОДНЯ 16:53 2018-10-23T17:01:19+03:00

А взрослых горожан в развлекательном формате познакомят с последним новостями в области космонавтики, физики и IT-технологий

Изменить размер текста: A A

Фестиваль «Научные встречи ИЦАЭ. Резонанс» пройдет в Воронеже с 24 октября по 27 октября. В его рамках российские ученые расскажут горожанам о последних достижениях науки, проведут лекции и мастер-классы.

Уже завтра, 24 октября, гостем фестиваля станет Александр Шаенко, кандидат технических наук, доцент кафедры «Космические аппараты и ракеты-носители» МГТУ им. Н.Э. Баумана, руководитель проекта «Маяк».

Утром Александр Шаенко прочитает лекцию «Красота космоса и космонавтика» для школьников в гимназии им. Платонова. Днем встретится с юными астрономами в обсерватории Дворца творчества детей и молодежи (регистрация на эту площадку обязательна). А вечером любителей интеллектуального досуга ждет научно-популярное ток-шоу «Язык Эйнштейна». В книжном клубе «Петровский» воронежцев познакомят с последним новостями в области космонавтики, физики и IT-технологий, причем в развлекательном формате «прожекторперисхилтон».

В четверг, 25 октября, Григорий Тарасевич, журналист, главный редактор научно-популярного журнала «Кот Шрёдингера», расскажет, как из обычной новости создать хайп. Встреча пройдет в Областном молодежном центре. Там же в два часа дня он проведет мастер-класс для школьников. А вечером все желающие смогут посмотреть фильм «Генезис» и обсудить его с экспертами (Рабочий проспект, 100).

В пятницу, 26 октября, Константин Белоушко, преподаватель Института арктических технологий Мурманского технического университета, проведет занятие-эксперимент для школьников, на котором объяснит природу таинственных на первый взгляд явлений. Днем в Детском технопарке «Кванториум» он прочитает студентам лекцию про резонанс и проведет мастер-класс по макаронному сопромату.

В субботу, 27 октября, Анна Хоружая, врач-ординатор Научного центра неврологии расскажет учащимся химико-биологических классов, как органы чувств доставляют информацию в мозг. Студентов ВГМУ им. Н.Н.Бурденко она познакомит с новыми методами и технологиями исследования человеческого мозга.

Вечером состоится научно-популярное ток-шоу «Разберем на атомы», посвященное резонансу (кафе BOTANICA.BAKERY.BISTRO, ул. Ленина, д. 6Б).

Вход на все мероприятия бесплатный. Ознакомиться с полным расписанием, адресами и местом проведения, а также зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте фестиваля.