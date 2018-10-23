2018-10-23T16:55:19+03:00
Общество

Казачий кадетский корпус под Воронежем вновь открыли

Он не работал пять дней
Юрий КОЗЛОВ
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Воспитанники учебного заведения 24 октября снова смогут приступить к занятиям.Воспитанники учебного заведения 24 октября снова смогут приступить к занятиям.Фото: с сайта Горожанского казачьего кадетского корпуса.
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В понедельник, 22 октября, Советский районный суд принял решение разрешить работу Горожанского казачьего кадетского корпуса в Рамонском районе. С 24 октября должны возобновиться учебные занятия.

Напомним, кадетский корпус закрыли 17 октября по постановлению Роспотребнадзора. Основная претензия санитарных врачей - отсутствие необходимого количества медработников. На весь кадетский корпус была одна медсестра.

В учебном заведении пояснили, что теперь у них в штате четыре медработника. Возможно, именно с этим связано то, что суд принял решение разрешить работу.

В то же время в кадетском корпусе скоро будет новый директор. К прежнему были претензии уже у регионального департамента образования, науки и молодежной политики. В частности, в учебном заведении допускали нарушения по обеспечению питьем, в соблюдении санитарно-эпидемиологических правил, дезинфекционного режима. Также не все в порядке было с организацией воспитательного процесса и в финансово-хозяйственной деятельности. Директор кадетского корпуса Сергей Ивлев ушел в отпуск, из которого на прежнюю работу уже не выйдет. Его преемника пока не определили.

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