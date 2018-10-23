2018-10-23T20:07:11+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре не нашли озера пестицидов рядом с воронежским предприятием

Однако претензии к заводу все-таки возникли
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото предоставлено очевидцамиФото предоставлено очевидцами
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Жители частных домов на проспекте Патриотов пожаловались в "КП" на производство, которое расположено по соседству. Мало того, что завод источал неприятные запахи. По словам местных, рядом с предприятием некие люди выливали на землю целые цистерны с отходами. Мы обратились в Управление Роспотребнадзора по Воронежской области.

- В рамках проводимого административного расследования было вынесено определение о назначении экспертизы. Факт розлива пестицидов не подтвердился, административное расследование было прекращено, - сообщили в ведомстве.

Однако претензии к фирме все-таки возникли. Выяснилось, что на предприятии не было документа, регламентирующего предельно допустимые выбросы в атмосферу, а также проекта санитарно-защитной зоны. Оборудование работало без системы очистки выбросов. Предприятие остановили на 30 суток.

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