2018-10-23T16:13:46+03:00
Происшествия

Девушка из Воронежской области спьяну угнала мотоцикл

Путешествие закончилось на скамье подсудимых
Виктор ПАВЛОВ
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28-летняя дамочка из Ольховатского района носилась на чужом мотоцикле по улицам родного села... Все началось вечером 13 октября, когда она попала в компанию товарищей, где рекою лилось спиртное. 42-летний гость - хозяин мотоцикла "Ирбис-Вираго" - уснул во время застолья.

Лихая девушка предложила своему другу покататься на освободившемся двухколесном. Последовало долгое алкогольное путешествие. Мотоцикл бросили у знакомых. А хозяин неделю искал свое транспортное средство и спрашивал то у одного, то у другого: "Где "Ирбис"?"

Стражи порядка быстро нашли начинающую байкершу. Подозреваемая не стала отрицать свою вину и дала признательные показания. Сказала, что просто хотела покататься. За угон ей грозит до пяти лет заключения.

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