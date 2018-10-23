2018-10-23T15:47:19+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет кастинг на шоу Максима Галкина «Лучше всех!»

Показать свои уменья можно в начале ноября
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

11 ноября в столице Черноземья пройдет выездной кастинг в шоу Максима Галкина «Лучше всех!». Показать свои умения могут дети в возрасте от 3 до 12 лет, проявляющие необычные способности в творчестве, спорте, науке.

- Если ребенок лучше других поет, танцует, стоит на голове, показывает фокусы, чеканит мяч или умеет делать что-то яркое и удивительное, если он комфортно чувствует себя в диалоге со взрослым, мечтает о большой сцене, можно принять участие в отборе, который пройдет в Детской школе искусств № 16 (ул. Ломоносова, 96а), - сообщили организаторы проекты. - Желающие до 7 ноября могут направить заявку с пометкой «Лучше всех!» на электронную почту umcentr.voronezh@gmail.com, указав ФИО, возраст ребенка и контактный телефон родителей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нужно ли воронежским автомобилистам клеить знак "Шипы"
Воронежский «Буран» подписал контракты с двумя новичками из КХЛ и Румынии
Воронежскую "твердую воду" включили в десятку лучших изобретений
Воронежская область получит на поддержку демографии 21,5 миллиарда рублей
Для воронежских школьников проведут мастер-класс по макаронному сопромату
Казачий кадетский корпус под Воронежем вновь открыли
Девушка из Воронежской области спьяну угнала мотоцикл
Воронежская мама получила 100 тысяч рублей за идею столярного бизнеса
В Воронеже ревнивая женщина ударила парня ножом в грудь
Самые дорогие мошенничества: воронежских предпринимателей обманывали на 5, 10 и 20 миллионов рублей
В Воронежской области столкнулись две иномарки: ранен водитель
Воронежцев приглашают поучаствовать в конкурсе кормушек для птиц
В Воронежской области выберут лучшего председателя ТОС
Из-за установки "глушилок" воронежские заключенные забросили телефонные мошенничества
Воронеж занял срединное место в алкогольном рейтинге из 25 городов
Более тысячи воронежских автомобилистов не стали платить за парковку в первые два дня работы системы
В середине ноября в центре Воронежа появятся 350 новых табличек платной парковки
В воронежском филиале «Ростелекома» назначен новый директор
По делу о мошенничестве в воронежских медклиниках проходят 40 потерпевших
164 воронежские организации занижали своим сотрудникам зарплату
Чемпион Юношеских Олимпийских игр в Воронеже: «Я эмоционально вымотан»
В Воронежскую область не пропустили лимоны, гранаты и курагу из Узбекистана
В Воронеже аннулировали итоги аукциона на строительство дороги в обход Боброва