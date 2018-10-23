В Воронеже пройдет кастинг на шоу Максима Галкина «Лучше всех!»

СЕГОДНЯ 15:47 2018-10-23T15:47:19+03:00

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11 ноября в столице Черноземья пройдет выездной кастинг в шоу Максима Галкина «Лучше всех!». Показать свои умения могут дети в возрасте от 3 до 12 лет, проявляющие необычные способности в творчестве, спорте, науке.

- Если ребенок лучше других поет, танцует, стоит на голове, показывает фокусы, чеканит мяч или умеет делать что-то яркое и удивительное, если он комфортно чувствует себя в диалоге со взрослым, мечтает о большой сцене, можно принять участие в отборе, который пройдет в Детской школе искусств № 16 (ул. Ломоносова, 96а), - сообщили организаторы проекты. - Желающие до 7 ноября могут направить заявку с пометкой «Лучше всех!» на электронную почту umcentr.voronezh@gmail.com, указав ФИО, возраст ребенка и контактный телефон родителей.