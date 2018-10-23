Воронежская мама получила 100 тысяч рублей за идею столярного бизнеса

СЕГОДНЯ 15:48 2018-10-23T15:48:58+03:00

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Жительница Воронежа Екатерина Чернова стала победительницей конкурса бизнес-идей, объявленного в рамках образовательного проекта «Мама – предприниматель». Среди 36 работ, представленных на суд жюри, эксперты выбрали ее проект организации столярного бизнеса – изготовление деревянной посуды для сладких столов. Женщина проанализировала рынок, нашла перспективное направление и составила бизнес-план. Как победитель она получила грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию проекта.

Другие участники конкурса предложили идеи театра кукол, производства и продажи козьего молока, организации досуга для людей старше 70 лет, дискуссионного клуба английского языка и консультационного центра для мам детей-инвалидов.

Предложения оценивались с точки зрения оригинальности, финансовых затрат, полезности и социальной значимости.