2018-10-23T15:37:12+03:00
Происшествия

В Воронеже ревнивая женщина ударила парня ножом в грудь

Ранение оказалось тяжелым
Юрий КОЗЛОВ
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В субботу, 19 октября, в 10.30 в квартире многоэтажки на улице Богдана Хмельницкого бушевали страсти. 31-летняя женщина стала уличать своего 25-летнего приятеля в измене. Разговор получился настолько бурным, что дама окончательно потеряла контроль над эмоциями. Она схватила нож и воткнула его «изменщику» в грудь.

Мужчину отвезли в больницу. Медики сообщили о раненом полицейским. Стражи порядка вскоре задержали женщину в Железнодорожном районе.

- Нож и другие вещественные доказательства изъяты с места преступления. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до десяти лет лишения свободы), - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

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