2018-10-23T16:25:27+03:00
Происшествия

Самые дорогие мошенничества: воронежских предпринимателей обманывали на 5, 10 и 20 миллионов рублей

В полиции рассказали о двух распространенных схемах
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото из архиваФото из архиваФото: Юрий СОКОЛОВ
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По просьбе «Комсомолки» представителии ГУ МВД по Воронежской области Александр Пивовар и Александр Арчаков рассказали о случаях мошенничества, когда потерпевшим был нанесен наибольший финансовый урон.

Жертвой первой схемы становятся фермеры. Они заключают договоры о покупке минеральных удобрений по электронной системе. Мошенники-продавцы получают деньги и исчезают, так и не отправив товар. Сумма ущерба в отдельных случаях достигает 3-5 миллионов рублей.

От второй схемы страдают грузоотправители. Хозяину товаров мошенник представляется водителем, водителю – хозяином товаров. В пути дальнобойщик получает звонок от «грузоотправителя»: «Планы изменились, заворачивай туда-то». В указанной точке содержимое фуры переносят в другой грузовик. Воронеж зачастую становится перевалочным пунктом для грузов из Москвы в Ростов-на-Дону и обратно. Стоимость пропавших товаров порой достигает и 10, и 20 миллионов рублей.

Как защититься от таких случаев? Работать только с проверенными фирмами. Номер продавца или водителя, с которым вы хотите договориться, лучше заранее вбить в поисковик. Зачастую так можно убедиться, что он относится к конкретному юридическому лицу, а также почитать реальные отзывы о работе.

Александр Пивовар и Александр Арчаков Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Александр Пивовар и Александр АрчаковФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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