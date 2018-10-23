Самые дорогие мошенничества: воронежских предпринимателей обманывали на 5, 10 и 20 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-23T16:25:27+03:00

Изменить размер текста: A A

По просьбе «Комсомолки» представителии ГУ МВД по Воронежской области Александр Пивовар и Александр Арчаков рассказали о случаях мошенничества, когда потерпевшим был нанесен наибольший финансовый урон.

Жертвой первой схемы становятся фермеры. Они заключают договоры о покупке минеральных удобрений по электронной системе. Мошенники-продавцы получают деньги и исчезают, так и не отправив товар. Сумма ущерба в отдельных случаях достигает 3-5 миллионов рублей.

От второй схемы страдают грузоотправители. Хозяину товаров мошенник представляется водителем, водителю – хозяином товаров. В пути дальнобойщик получает звонок от «грузоотправителя»: «Планы изменились, заворачивай туда-то». В указанной точке содержимое фуры переносят в другой грузовик. Воронеж зачастую становится перевалочным пунктом для грузов из Москвы в Ростов-на-Дону и обратно. Стоимость пропавших товаров порой достигает и 10, и 20 миллионов рублей.

Как защититься от таких случаев? Работать только с проверенными фирмами. Номер продавца или водителя, с которым вы хотите договориться, лучше заранее вбить в поисковик. Зачастую так можно убедиться, что он относится к конкретному юридическому лицу, а также почитать реальные отзывы о работе.

Александр Пивовар и Александр АрчаковФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО