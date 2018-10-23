В Воронежской области столкнулись две иномарки: ранен водитель

СЕГОДНЯ 15:23 2018-10-23T15:23:57+03:00

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Во вторник, 23 октября, около 8.30 в Лисках случилась авария, один из участников которого получил серьезные травмы.

- На мосту через реку Дон на улице 40 лет Октября 71-летний водитель «Лифана» столкнулся с ехавшим по встречной полосе «Деу-Матисс», за рулем которого сидел 36-летний мужчина. Оба шофера – жители Воронежской области. В результате ДТП водитель «Матисса» получил травмы. Скорая отвезла его в Лискинскую районную больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Воронежской области.