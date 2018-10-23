2018-10-23T15:19:47+03:00
Общество

Воронежцев приглашают поучаствовать в конкурсе кормушек для птиц

Победитель сможет бесплатно сходить в океанариум
Елена ФЕДЯШЕВА
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Все кормушки хороши. Выбирай на вкус!Все кормушки хороши. Выбирай на вкус!Фото: из архива «КП»
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Управление экологии Воронежа объявило конкурс кормушек для птиц «Птичкино-Синичкино», приуроченный к экологическому празднику Синичкиному дню, 12 ноября. Несколько лет назад его учредили по инициативе Союза птиц России. Считается, что с этого дня, птицы начинают испытывать голод и тянутся ближе к человеческому жилью в поисках пищи.

Для участия в конкурсе нужно изготовить кормушку. Материалы могут быть различными: дерево, пластик, керамика. Можно также купить готовое изделия заводского производства и художественно его оформить.

Фото готовой кормушки (размер файла не менее 2 Мб) направляйте на электронную почту: parki.vrn@yandex.ru или в сообщения группы «Парки и скверы Воронежа» соцсети "Вконтакте".

Победителя выберут 16 ноября. В качестве приза ему вручат два билета на бесплатное посещение Воронежского океанариума и памятные подарки. Участники, занявшие второе и третье место, получат наборы для творчества.

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