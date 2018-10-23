2018-10-23T15:01:10+03:00
Общество

В Воронежской области выберут лучшего председателя ТОС

Проголосовать можно в интернете
Елена ФЕДЯШЕВА
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Жителям Воронежской области предстоит выбрать лучшего из 24 председателей ТОСов (территориального общественного самоуправления), зарегистрировавшихся на сайте http://tosvrn.ru/votes/best-2018/. Голосование уже идет и завершится 6 ноября.

Среди кандидатов на звание самого активного и успешного руководителя местного самоуправления представители ТОС Нижнедевицкого, Новохоперского, Семилукского, Хохольского, Подгоренского, Павловского, Россошанского, Бобровского, Петропавлоского, Богучарского, Таловского, Острогожского, Кантемировского районов, а также ТОСов областного центра.

Отдать голос за приглянувшегося руководителя может любой желающий, без регистрации.

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