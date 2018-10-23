Воронеж занял срединное место в алкогольном рейтинге из 25 городов

СЕГОДНЯ 14:35 2018-10-23T15:39:45+03:00

В этом смысле мы оказались почти в одинаковом положении с Питером, в котором, как мы знаем из песни, следует пить

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Агентство Zoom Market провело исследование алкоголизации населения, пообщавшись с жителям 25 крупных российских городов. Всего через интервью прошли 3250 человек в возрасте от 19 до 73 лет. Таким образом, у аналитиков получился рейтинг из 25 строчек, вошел туда и Воронеж. У респондентов спрашивали, как частно они упортебляют спиртное, если употребляют вообще, и пили ли они уже сегодня.

Воронеж занял 13 строчку. Самыми "запойными" городами оказались Саратов - первое место, Ханты-Мансийск - вторая строчка рейтинга и Пермь - третье место. Далее следуют Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск, Новокузнецк, Санкт-Петербург и Иркутск. И уже потом, на 13 месте, Воронеж. А вот наш более провинциальный сосед Липецк от нас отстал. Самыми трезвыми оказались Казань и Нижний Новгород.