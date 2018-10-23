Более тысячи воронежских автомобилистов не стали платить за парковку в первые два дня работы системы
В администрации Воронежа сообщили, что начали проведение аудита финансового состояния ООО "Городские парковки". Проверка будет идти регулярно, чтобы не допустить "растягивания" срока окупаемости проекта.
- Четкий и постоянный контроль не позволит завышать расходы, скрывая возможную прибыль - соглашение подразумевает максимальную открытость для администрации города всех внутренних процессов концессионера, - говорят в мэрии.
В городской администрации также ответили на одну из претензий горожан: почему проект поручили сторонней фирме? Почему за него не взялся муниципалитет?
- Все расходы по введению системы и потенциальные риски легли бы на городской бюджет. А риски очень велики: только за первые два дня зафиксировано 1053 случая неоплаты парковки. Остаются непредсказуемыми объемы расходов, которые понесет концессионер, если воронежцы продолжат так же интенсивно наносить прямой физический ущерб дорожным знакам, паркоматам и камерам.
Добавим, что еще в тестовый период работы платных парковок воронежцы сломали 170 знаков.
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Заплатить за стоянку можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.