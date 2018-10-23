В середине ноября в центре Воронежа появятся 350 новых табличек платной парковки

СЕГОДНЯ 14:07 2018-10-23T14:08:25+03:00

Табличек с указанием зоны парковки будет больше Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Они будут развернуты не к пешеходам, а к автомобилистам

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350 дополнительных табличек с обозначением зон платной парковки появится в Воронеже в ближайшее время. Новые знаки будут развернуты не в сторону тротуара, а в сторону проезжей части. Об этом сообщили в ООО "Городские парковки".

Ранее автомобилисты пожаловались на неудобства при оплате парковки с помощью СМС. Чтобы узнать номер зоны, нужно выйти из автомобиля, обогнуть заграждение (которое в некоторых местах довольно длинное), пройти по тротуару и лишь тогда увидеть заветную табличку. У людей старшего возраста на эту процедуру уходит значительное время. Организаторы парковочного пространства мотивировали такой вариант размещения заботой о безопасности водителей: нечего стенды читать, пока едешь за рулем.

Но теперь новые таблички запущены в производство. Они появятся на городских улицах в середине ноября.

Добавим, что еще в тестовый период работы платных парковок воронежцы сломали 170 знаков.

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Заплатить за стоянку можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.