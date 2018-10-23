В воронежском филиале «Ростелекома» назначен новый директор

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-23T13:50:50+03:00

Сергей Фоменко был переведен к нам из Смоленского филиала

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На днях вице-президент, директор макрорегионального филиала «Центр» Александр Абрамков представил главе региона Александру Гусеву нового руководителя Воронежского филиала «Ростелекома» Сергея Фоменко. Он уже более 2 лет работает в компании. Начал свою деятельность Сергей Фоменко в должности советника директора макрорегионального филиала «Центр», а в январе 2017 года он возглавил Смоленский филиал.

Сергей Фоменко родился и вырос в Хабаровском крае. Окончил Хабаровский государственный технический университет, факультет «Экономики и управления» по специальности «экономист».

Карьеру в телекоммуникациях Сергей Фоменко начал на Дальнем Востоке менеджером по корпоративным продажам Дальневосточного региона ПАО «ВымпелКом». Более двух лет он работал в ОАО «Дальсвязь» на позиции коммерческого директора Хабаровского края и ЕАО. В связи с переездом продолжил карьеру в ПАО «Вымпелком», где сначала возглавил дирекцию по корпоративному бизнесу в Краснодарском крае, затем работал директором В2В республики Узбекистан, несколько лет руководил филиалом «Билайн» в ХМАО-ЯНАО. Позже, в связи с трансформацией компании, Сергей Валерьевич возглавил блок B2B Сибирь - Дальний Восток.

В августе 2016 года назначен на должность советника директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком». В январе 2017 года Сергей Фоменко стал директором Смоленского филиала ПАО «Ростелеком», а в октябре 2018 года в связи с плановой ротацией управляющего состава компании, он возглавил Воронежский филиал ПАО «Ростелеком».