По делу о мошенничестве в воронежских медклиниках проходят 40 потерпевших

СЕГОДНЯ 13:38 2018-10-23T13:46:18+03:00

Полицейские просят тех, кто еще не подавал заявления, связаться со следователем

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В суде продолжают изучать обстоятельства работы воронежских "медцентров", которые заманивали горожан якобы на бесплатную диспансеризацию. По делу о мошенничестве проходит пять человек, четверо из них сейчас находятся под стражей.

- Злоумышленники использовали некий "прибор фитнес-тестирования", который не имеет отношения к медицинскому оборудованию. Людей вводили в заблуждение - говорили, что у них есть серьезное заболевание. Если у клиентов с собой не было денег, оформляли договоры с кредитными организациями. Цена вопроса - от 40 до 130 тысяч рублей, - рассказал Александр Пивовар, заместитель начальника ГСУ ГУ МВД по Воронежской области. - Сейчас установлены сорок потерпевших, общий ущерб - полтора миллиона рублей.

Всех обманутых клиентов, кто еще не подал заявления в полицию, просят связаться со следователем по телефону 2516273. Это существенно упростит работу полиции - стражам порядка не придется самим искать потерпевших. Получится ли вернуть деньги? Однозначного ответа пока нет. "Всегда есть определенная надежда, что ущерб будет возмещен", - отметил Александр Пивовар.

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