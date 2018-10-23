164 воронежские организации занижали своим сотрудникам зарплату

СЕГОДНЯ 13:36 2018-10-23T13:36:13+03:00

Реальные зарплаты в Воронеже отличаются от номинальных Фото: из архива «КП»

16 работодателей оштрафовали на общую сумму в 46 тысяч рублей

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С начала этого года в Центральном районе Воронежа рассмотрели дела 378 предприятий и организаций, имеющих долги по налоговым и неналоговым платежам. В результате этой работы удалось привлечь в городскую казну больше 22 миллионов рублей.

При участии судебных приставов управа Центрального района провела 18 заседаний комиссии по мобилизации доходов, на которые пригласили 150 физических лиц – жителей района, задолжавших по уплате налогов.

- По итогам работы комиссии в отношении них возбуждено 240 исполнительных производств, в результате чего погашена имеющаяся задолженность в размере более одного миллиона рублей, - рассказали в управе.

Параллельно на всех встречах с работодателями сотрудники управы напоминают о недопустимости выплаты работникам зарплаты, ниже минимальной. Предписание повысить зарплату получили 164 организации. 148 из них приняли меры.

По итогам внеплановых проверок 16 работодателей наказали штрафами на общую сумму 46 тысяч рублей.