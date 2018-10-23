Чемпион Юношеских Олимпийских игр в Воронеже: «Я эмоционально вымотан»

СЕГОДНЯ 13:23 2018-10-23T13:28:10+03:00

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Обладатель золота и бронзы Юношеских Олимпийских игр, проходивших в Аргентине, Сергей Чернышев вернулся в Воронеж. На вокзале его встречали студенты воронежского архитектурно-строительного университета, где Сергей учится, а также спортивные чиновники. Кстати, едва сойдя с трапа самолета в Москве, наш спортсмен отжег – брейк-данс в его исполнении зарядил всех энергией. На Воронеж ее уже не хватило.

- Безумно приятно, что сегодня меня встречает такое количество людей. Сейчас чувствую, что я эмоционально вымотан - месяц не был дома, всегда очень скучаю по своим родным в долгих поездках. Надеюсь в скором времени эмоции наконец улягутся, и придет осознание этой победы, - говорит Сергей Чернышев.

Сергея поздравил директор регионального управления физкультуры и спорта Владимир Кадурин.Фото: cspsk-vrn.ru

Напомним, 18-летний Сергей выступал на Юношеской Олимпиаде в дебютировавшем на этих соревнованиях брейк- под псевдонимом Бамблби (это один из мультипликационных роботов-трансформеров). И стал первым чемпионом! В полуфинале он победил фаворита соревнований японца Накари Шигеюки. А в финале оказался намного сильнее француза Мартина Лежона.

Еще одну медаль Сергей завоевал в миксте со спортсменкой из Австрии Анной Турнер. В полуфинале они уступили итальянки и аргентинцу. По раундам была ничья, все решили судейские голоса. А в баттле за бронзу Сергей и Анна оказались сильнее дуэта из Италии и Голландии.