В Воронежскую область не пропустили лимоны, гранаты и курагу из Узбекистана

СЕГОДНЯ 13:22 2018-10-23T13:22:08+03:00

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Сотрудники Россельхознадзора не допустили к ввозу в Воронежскую области 65 килограммов растительной продукции из-за границы. Через контрольно-пропускной пункт "Бугаевка" пытались провезти с Украины капусту, морковь, лук, помидоры, арбузы и яблоки. Все это отправили обратно на территорию Украины. А в воронежском аэропорту при досмотре ручной клади пассажиров обнаружили курагу, гранаты и лимоны из Узбекистана. Все это механическим методом уничтожила служба аэропорта.

Как сообщают в пресс-службе Россельхознадзора, причина в том, что в обоих случаях на растительную продукцию не было документов, которые бы подтвердили ее безопасность.