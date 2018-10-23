Большая часть воронежских работодателей готова платить молодым специалистам не больше 25 тысяч

СЕГОДНЯ 12:54 2018-10-23T12:54:18+03:00

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Портал для поиска работы HeadHunter проанализировал, как на рынке вакансий в Воронеже обстоят дела у молодых соискателей. А именно, аналитики выяснили, на какой доход могут рассчитывать студенты или те, кто только вчера окончил вуз. Оказалось что ожидания соискателей без опыта работы таковы: 46 % рассчитывают на зарплату от 15 000 до 25 000 тысяч рублей, треть сразу ищет зарплату от 25 000 до 35 000 рублей. Еще 8% молодых кандидатов претендуют на заработок от 35 000 рублей. Начинать карьеру за символическое вознаграждение до десяти тысяч рублей готовы 5% соискателей.

Сколько же готовы заплатить вчерашним студентам работодатели? Аналитики отвечают:

- В большинстве вакансий указан размер ежемесячного вознаграждения от 15 000 до 25 000 рублей (40%). Зарплату от 25 000 рублей начинающим специалистам готовы предложить 33% работодателей Воронежской области. Доход от 35 000 рублей указан в 17% вакансий, еще 10% предлагают зарабатывать и того больше.