В Воронеже аннулировали итоги аукциона на строительство дороги в обход Боброва

СЕГОДНЯ 12:55 2018-10-23T12:55:43+03:00

Когда теперь начнется строительство дороги - не известно Фото: из архива «КП»

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По требованию УФАС Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области отменило итоги аукциона на строительство дороги в обход Боброва. Стоимость контракта составляет 5,1 миллиарда рублей.

Единственным участником конкурса после отстранения от него компании АО «ДСК Автобан» стало ООО «Трансстроймеханизация». Основанием для отказа послужили претензии к оформлению документов. Компания обратилась в антимонопольную службу, где заявителя поддержали, признав действия Департамента транспорта и автодорог Воронежской области неправомерными.

Это, кстати, уже вторая и снова – неудачная попытка найти подрядчика на строительство дороги в обход Боброва. Прошлые торги также были отменены на этапе приема заявок.