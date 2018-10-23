В Воронеже директора фирмы отправят в колонию за мошенничество с яблоневыми садами

СЕГОДНЯ 12:28 2018-10-23T14:41:22+03:00

Вырубить яблоневые сады не получилось, а одного из участников махинации отправят в колонию. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

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В Ленинском районном суде огласили приговор по делу 44-летнего директора одной из воронежских организаций. Его обвиняли по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество»

По версии следствия, в 2013 году директор провернул крупную махинацию с участками по адресам: улица Шишкова, 140 «б», участок № 3 и Московский проспект, 142 «в» (на них на площади более 76 гектаров располагались яблоневые сады). Эта земля была в собственности государства, по договору аренды им пользовалась Опытная станция СХИ. Так вот, в апреле 2013 года директор фирмы взял эти участки в субаренду якобы для ухода за деревьями, в том числе и для строительства комплекса поливочных водопроводов для этих целей.

Затем, основываясь на том, что на этих участках якобы есть построенные им водопроводы (хотя их не было, а документы на них были фиктивными), директор сумел оформить право собственности. Дело в том, что по Земельному кодексу можно приватизировать федеральную землю без торгов по кадастровой стоимости, если на ней находится частное недвижимое имущество. Дальнейшее было делом техники. Всего за 5 млн. директор приобрел право собственности на участки, реально стоявшие около 900 млн. рублей. Ну а потом землю продал под строительство многоэтажек. Перед этим не забыл оформить опять же фиктивные документы о демонтаже виртуальных водопроводов.

- В рамках расследования уголовного дела суд наложил арест на эти земельные участки. На предварительном следствии директор свою вину не признал, - рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Александр Медведев. – Однако наши сотрудники собрали достаточно доказательств, в основу которых легли показания свидетелей, заключения судебных экспертиз, в том числе технической с использованием снимков из космоса.

В итоге директора приговорили к шести годам колонии общего режима.