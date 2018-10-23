Учащихся воронежской школы досрочно распустили на каникулы из-за забитой канализации

СЕГОДНЯ 12:31 2018-10-23T12:31:55+03:00

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В Воронеже из-за аварии на канализации на несколько дней раньше начались каникулы у учащихся школы №34, расположенной на Чапаева. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в начале рабочей недели учебные помещения наполнились невыносимыми запахами. Из-за них даже пришлось прервать занятия. На место выехали специалисты, которые выяснили, что ниже по канализации на улице Ульяновской засорилась труба. Ликвидация засор, по словам коммунальшиков, потребует времени.

В связи с этим, во вторник, 23 октября, администрация школы приняла решение распустить школьников на каникулы досрочно и спокойно заняться ремонтом сетей. Занятия в школе возобновятся 5 ноября, сообщили в мэрии.