Общественники выбрали 10 имен для воронежского аэропорта

СЕГОДНЯ 11:33 2018-10-23T12:50:53+03:00

Имя Платонова хотят дать не только фестивалю, но и аэропорту. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Пять из них определили по результатам опроса горожан

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В Общественной палате Воронежской области определили десять имен знаменитых земляков, в честь которых может получить второе, неофициальное название, аэропорт столицы Черноземья.

К ранее выбранным активистами-общественниками именам царя Петра I, художника Ивана Крамского, писателей Ивана Бунина и Андрея Платонова, космонавта Константина Феоктистова добавили еще пять. Их определили, учитывая мнения горожан, высказанные по телефону, присланные на электронную почту региональной Общественной палаты, а также предложенные в соцсетях.

В итоге шорт-лист претендентов пополнился писателем Самуилом Маршаком, поэтом Алексеем Кольцовым, геологом Василием Докучаевым, музыканта Митрофана Пятницкого, конструктором-оружейником Сергеем Мосиным.

Пополнить список еще можно. Для этого нужно предложить свой вариант названия на сайте великиеимена.рф. Там же можно проголосовать за любое имя аэропорта.

Трех фаворитов определят до 8 ноября. С 15 ноября отдать голос можно будет только волонтерам, которых планируют расставить в десяти оживленных местах города – где конкретно, пока неясно. В финальном этапе конкурса, который пройдет, с 15 по 30 ноября определят победителя.

Напомним, с инициативой присвоить имена выдающихся россиян 45 крупным аэропортам выступили федеральная Общественная палата, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество и Общество русской словесности. При этом новые названия будут неофициальными, старые сохранятся и в документах будут фигурировать именно они.