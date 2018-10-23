Воронежцев приглашают на бесплатные лекции фестиваля "Маршак"

СЕГОДНЯ 11:33 2018-10-23T11:33:46+03:00

В программе несколько событий о театре за рубежом и детских форумах

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Театральный фестиваль «Маршак», который стартует в Воронеже 27 октября, по традиции приготовил для детей и родителей образовательную программу - несколько лекций и встреч.

Представляем эти события.

31 октября, 17.00 Воронежский концертный зал, фойе малого зала

Лекция «Театр для детей в Европе и России. 10 лет международному фестивалю «ГАВРОШ». О форуме подробно расскажет его директор Мария Райкина. Что объединяет театры Израиля, Германии, Голландии, Франции, каковы общемировые тенденции в театре для детей.

3 ноября, 12.15 ТЮЗ, фойе 1-го этажа

Акция «Живая классика». Это самый масштабный детский литературный проект в России. В ежегодном конкурсе по чтению вслух на русском языке участвуют сотни школьников со всей страны.3 ноября, в день рождения Самуила Маршака, победители регионального этапа этого конкурса прочтут стихи и прозу писателя.

3 ноября, 13.00 книжный клуб «Петровский», малый зал

Лекция «Новая классика: что любят читать современные дети». Ее прочтет кандидат филологических наук Наталья Ломыкина. Автор материалов о знаковых книгах последних лет, рейтингов бестселлеров, а также авторитетных обзоров новинок детской литературы расскажет о новинках и актуальных тенденциях книжного рынка для детей. 7+.

3 ноября, 16.00 Камерный театр, малая сцена

Лекция «Детский театр в Швейцарии. Маленькое искусство для маленьких людей». Швейцарский актер и режиссер, исполнитель спектакля «Незначительные вещи» Петер Риндеркнехт расскажет о том, как развивается театр для детей в Швейцарии, проблемах данного направления, а также ответит на вопросы слушателей. Лекция пройдет на английском языке с синхронным переводом.

4 ноября, 11.00 книжный клуб «Петровский», большой зал

Лекция «Что читают? Темы и тренды в современной детской и подростковой литературе». Обозреватель детской литературы Мария Орлова расскажет, что такое виммельбух, книжка-картинка, бывают ли хорошие комиксы и что за жанр книг "Young Young Adult"Young . Как меняется представление о классике детского чтения, как читать с малышами так, чтобы и вам было интересно, а также что читать, кроме "Young Колобка"Young? 14+.

Вход на все события образовательной программы бесплатный, по предварительной записи по телефону 228-95-30, в будни с 10.00 до 18.00.