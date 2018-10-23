2018-10-23T10:23:28+03:00
Общество

Имущество обанкротившегося "Уздэуавто-Воронеж" выставили на торги

С молотка уйдет 371 машина
Елена ФЕДЯШЕВА
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Имущество обанкротившегося дилера «Уздэуавто-Воронеж» выставили на аукцион. Это 371 автомобиль, общей стоимостью 81,1 миллион рублей. На торги представлены два лота. В первый вошел 91 легковой автомобиль, выпущенный концерном в 2013-2015 годах. Их стоимость оценивается в 19,3 миллиона. Второй лот представляют 277 авто общей стоимостью 61,7 миллиона рублей.

Аукцион пройдет 29 ноября. Заявки на участие принимают до 26 ноября.

Напомним, конкурсное производство в отношении компании инициировали в апреле 2017 года. Инициатором банкротства выступили кредиторы.

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