2018-10-23T09:39:16+03:00
Происшествия

В Воронежа на улице 45-ой Стрелковой дивизии пешеход попал под колеса иномарки

Молодой человек поленился дойти до перехода
Елена ФЕДЯШЕВА
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Пострадавшего забрали в больницуПострадавшего забрали в больницуФото: из архива «КП»
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Вечером 22 октября 32-летний пешеход попытался перейти дорогу на улице 45-ой Стрелковой дивизии, не доходя до «зебры». В темноте водитель «Митсубиси» не заметил нарушителя и сбил его. В результате ДТП пешеход получил ранения и оказался в больнице.

Всего за минувшие сутки, по сообщению пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области, на дорогах региона пострадали восемь человек. Сотрудники ГИБДД напоминают участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил. Пешеход должен убедиться в том, что его пропускают водители машин, прежде чем пересекать проезжую часть улицы. И, конечно, не рисковать жизнью, переходя дорогу в неположенном месте.

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