В Воронежской области на реализацию проекта «Демография» направят 21,5 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 09:09 2018-10-23T09:09:56+03:00

Он стартует уже в следующем году

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21,5 миллиарда рублей выделят на реализацию национального проекта «Демография», который стартует в 2019 году. До 2024 планируется построить на территории области 39 объектов дошкольного образования, 33 центра ГТО, 7 объектов стационарного обслуживания и других спортивных объектов.

Разработку и реализацию федеральных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение» поручили департаменту соцзащиты Воронежской области.

Глава региона Александр Гусев предложил в ходе реализации проектов наладить в области выпуск органических продуктов:

–Можно привязывать это к активному долголетию, к обеспечению продуктами питания детских садиков. Давайте подумаем над этим и обратимся с инициативой к федеральным коллегам.