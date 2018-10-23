Дождевая вода с многоэтажки заливала подвал частного дома воронежского ветерана

СЕГОДНЯ 08:23 2018-10-23T08:24:25+03:00

стоки с крыши не были выведены в ливневую канализацию Фото: из архива «КП»

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Жительница частного дома в переулке Рабкоровский, ветеран Великой Отечественной войны, обратилась в правительство области с жалобой на то, что дождевая вода с соседней многоэтажки заливает ее двор и подвал. Разобраться в ситуации поручили сотрудникам Государственной жилищной инспекции. Специалисты выяснили, что у многоквартирного дома №7 по улице Свободы нет отвода воды в линевую канализацию.

- Также по периметру фасада дома имелись отрезки трубопровода длиной приблизительно от 30 до 80 сантиметров. Они обеспечивали дренаж эксплуатируемой кровли здания, однако вода из них стекала на соседний участок, - сообщили в ГЖИ.

Жилинспекция выдала управляющей организации ТСН «ТСЖ Свободы-7» предписание оборудовать водосток по правилам. Однако коммунальщики не торопились исправлять ситуацию.

Мотивировать ТСЖ к действиям помог суд. В ходе рассмотрения гражданского дела «управленицы» устранили недостатки.