Воронежцы лишились сердца со знака "Я люблю Воронеж"
Воронежцы лишились сердца на улице Степана Разина. По словам местных жителей, стела "Я люблю Воронеж" уже не первый раз становится жертвой вандалов. Фотографию израненного знака опубликовал в популярном сообществе в соцсети горожанин Александр.
Также на фото можно заметить, что буква "о" в слове Воронеж тоже бесследно пропала, на ее месте красуется дыра.
- Езжу практически каждый день, сначала сердце разбили, потом оно совсем пропало, теперь букву выломали. Такое ощущение, что мы не в миллионнике живем а где-то в свинарнике. Для всех ведь делали перед Днем города, но, видать, в войну кому-то каски не досталось, - написал в комментариях местный житель.
Кто-то из горожан предположил, что сердце сдуло порывом ветра, но верится в это с трудом.