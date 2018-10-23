2018-10-23T07:24:42+03:00
Общество

Воронежцы лишились сердца со знака "Я люблю Воронеж"

По словам местных жителей, стела уже не первый раз подвергается вандализму
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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Воронежцы лишились сердца на улице Степана Разина. По словам местных жителей, стела "Я люблю Воронеж" уже не первый раз становится жертвой вандалов. Фотографию израненного знака опубликовал в популярном сообществе в соцсети горожанин Александр.

Также на фото можно заметить, что буква "о" в слове Воронеж тоже бесследно пропала, на ее месте красуется дыра.

- Езжу практически каждый день, сначала сердце разбили, потом оно совсем пропало, теперь букву выломали. Такое ощущение, что мы не в миллионнике живем а где-то в свинарнике. Для всех ведь делали перед Днем города, но, видать, в войну кому-то каски не досталось, - написал в комментариях местный житель.

Кто-то из горожан предположил, что сердце сдуло порывом ветра, но верится в это с трудом.

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