Воронежцев предупредили об автобусных карманниках

СЕГОДНЯ 06:38 2018-10-23T06:43:04+03:00

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Жители Воронежа предупредили об автобусных карманниках, орудующих на маршруте №37. Двое мужчин ограбили трех пассажиров днем, 22 октября. Об этом анонимно сообщили в одной из популярных городских групп в соцсети.

- Граждане! Будь внимательны! В маршрутке сегодня ехал мужчина, на вид лет 45, в чёрной кожаной куртке, не очень высокого роста, пролез три сумки! Держите сумки закрытыми, при попытке кражи сообщите об этом в полицию! Не поленитесь, запомните лицо, - написал автор поста.

Воронежец также отметил, что вор может работать вместе с высоким напарником и попросил всех, кто в 12 часов дня оказался на этом маршруте и стал свидетелем инцидента, описать внешность карманников.

В комментариях к посту отозвались еще несколько пострадавших.

- Сегодня утром, в 37 маршрутке, примерно в 7.20 стала жертвой вышеуказанных лиц! Прошу откликнуться тех, кому известна еще хоть какая-то информация! Двое мужчин зашли у памятника Славы, проехав одну остановку, вышли на Клинической. В тот момент не придала никакого значения. Будьте бдительны! - написала местная жительница Ольга.

Кроме того, по словам очевидцев, в маршруте №37а неделю назад похожий мужчина плотного телосложений в черной куртке и с недельной небритостью пытался забраться в сумку пенсионерки, но женщина быстро это заметила.